Nafiz Faruk Erbaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Nafiz Faruk Erbaş kimdir? Nafiz Faruk Erbaş neden vefat etti? İşte detaylar…

NAFİZ FARUK ERBAŞ KİMDİR?

Yerköy ilçesinin eski belediye başkanı Nafiz Faruk Erbaş'ın vefat ettiği bildirildi. Erbaş, 2 Haziran 1968 Yerel Seçimleri'nde Yozgat Belediyesi ile 8 ilçenin ve 15 beldenin belediye başkanlarının seçildiği dönemde önemli bir rol oynamıştır.

Oğlu Nafiz Faik Erbaş, babasının ölüm haberini duyurarak, "Babam Nafiz Faruk Erbaş’ı kaybettik. Allah’ın rahmeti üzerinde eksilmesin," şeklinde bir açıklamada bulundu.

Merhum Nafiz Faruk Erbaş için yarın öğle namazına müteakip Yerköy Molla Hüsrev Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından Erbaş'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilecek.