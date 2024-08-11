Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 Ağustos Cumartesi günü milli güreşçi Taha Akgül ve milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazanırken, Voleybol A Milli Kadın takımı ise Olimpiyat 4'sü oldu

Atletizmde, maratonda ülkemizi temsil eden Kaan Kigen Özbilen yarışı tamamlayamadı. Güreşte kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, Son 16 turunda Kanada'dan Justina Renay di Stasio'yu 8-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalinde Japonya'dan Yuka Kagami'ye 3-0 mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesi ile repesaja kalan milli sporcumuz yarın bronz madalya için mindere çıkacak. Serbest still 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül bronz madalya karşılaşmasında Kırgızistan'dan Aiaal Lazarev'i 7-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu ve kariyerindeki 3. Olimpiyat madalyasını boynuna taktı.

Modern pentatlon yarı finalinde, milli sporcumuz İlke Yüksel, Final B grubundaki mücadelesinde eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

Taekwondo kadınlar +67 kiloda milli sporcumuz Nafia Kuş Aydın, son 16 turunda Şili'den Fernanda Aguirre'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalinde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e 2-0 mağlup olan milli sporcumuz bronz madalya maçında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu. Erkekler +80 kiloda ise milli sporcumuz Emre Kutalmış Ateşli son 16 turunda Küba'dan Rafael Alba'ya 2-0 mağlup oldu ve Oyunları tamamladı.

Voleybol A Milli Kadın takımımız, bronz madalya karşılaşmasında Brezilya’ya setlerde 3-1’lik sonuçla kaybederek Olimpiyat 4’üncüsü oldu.