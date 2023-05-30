Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Abdulsamet Duran, Okul yönetimi ve kariyer merkezi temsilcileri, Kariyer ve Mezun Merkezinden gelen hocalar tarafından; Ulusal Staj Programı, Kariyer danışmanlığı hizmetleri, mezun portalı ve diğer tüm konularda bilgilendirildiler. Ayrıca Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim elemanların, Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler hakkındaki çeşitli sorular cevaplandırıldı.

Karşılıklı bilgi alışverişi ve değerlendirmeler yapılan toplantı sonunda yeşil kampüste kısa bir gezi yapılarak hatıra fotoğrafı çekildi. Haber Merkezi