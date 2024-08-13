Manisa'nın Salihli ilçesinde, Muzaffer Şen isimli bir şahsın 3 yavru kediye uyguladığı şiddet büyük tepki topladı. Olay, Şen'in yavru kedileri sopayla öldürmesiyle başladı ve bu vahşi eylem kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, Şen tutuklandı mı? İşte olayın detayları!

KORKUNÇ OLAYIN DETAYLARI

Manisa’nın Salihli ilçesinde 55 yaşındaki Muzaffer Şen, zemin kattaki dairesinin bahçesinde 3 yavru kediyi fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü. Bu anlar, bir apartman sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve hızla polise bildirildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay, büyük bir infial yarattı.

MUZAFFER ŞEN’İN ADLİ SÜRECİ

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yavru kedilerin öldüğünü tespit etti. Muzaffer Şen, bu vahşi saldırı nedeniyle gözaltına alındı. Kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Bu acı olay, Manisa'nın Salihli ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşandı. Olay, apartman sakinlerinin dikkatini çekmiş ve hızla polise bildirildi. Şen'in, komşularının gözleri önünde gerçekleştirdiği bu şiddet eylemi, toplumda derin bir üzüntü ve öfke yarattı.

SOSYAL MEDYANIN TEPKİSİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada büyük bir tepki oluştu. Şen’in gerçekleştirdiği bu acımasız eylem, sosyal medya kullanıcıları tarafından şiddetle kınandı ve adaletin yerini bulması için çağrılar yapıldı.