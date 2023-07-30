Dünya evine girmeye hazırlanan Uğur Tosya ile Kübra Baykan çiftinin nikâhlarını kıyan Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat karaca, genç çifte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Uğur Tosya ile Kübra Baykan çiftinin nikâh merasimi, Şefaatli Rüya düğün salonunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Karacanın nikâhlarını kıydığı genç çiftin nikâh şahitliklerini ise gelin ve damadın arkadaşları yaptı.

Uğur Tosya ile Kübra çiftine yeni kuracakları yuvalarında sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dilediğini kaydeden Belediye Başkanı Müjdat Karaca nikâh cüzdanını da geline teslim etti. Yasin Nazım Kayhan