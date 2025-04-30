Çiftlikte hisse, canlı paskül ve pazarlık usulüyle satış seçenekleri sunulurken, müşteriler modern kesimhane ve açık büfe kahvaltı hizmetiyle karşılanacak.

DOĞAL BESİYLE HAZIRLANAN HAYVANLAR SATIŞTA

Mutluer Besi Çiftliği işletmecisi Haydar Kaya, bu yılın kurbanlıklarının Kars ve Ardahan bölgelerinden onuncu ay itibarıyla getirildiğini ve tamamen doğal besi ile yetiştirildiğini belirtti. Kurbanlıkların beslenmesinden kesime kadar tüm süreçlerin hijyenik ve kontrollü bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Kaya, müşterilere güvenli ve sağlıklı bir hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

ÜÇ FARKLI SATIŞ SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için üç farklı satış yöntemi sunuluyor. Müşteriler dilerse hayvanlarını canlı ağırlık üzerinden (paskül), dilerse geleneksel “peygamber pazarlığı” yöntemiyle ya da doğrudan hisse satın alarak alabiliyor. Haydar Kaya, her bütçeye ve tercihe uygun bir sistem kurduklarını belirterek, süreci şeffaf bir şekilde yürüttüklerini dile getirdi.

MODERN KESİMHANE VE ET İŞLEME SİSTEMİ HİZMETTE

Çiftlik bünyesinde bulunan özel kesimhane, kurbanlıkların hijyenik koşullarda kesilmesini sağlıyor. Kesim sonrası etler, hızar makinelerinde parçalanıyor, löp etler banttan geçirilerek işlem görüyor. Son aşamada ise yedili terazi sistemiyle herkesin gözü önünde eşit şekilde hisselere ayrılıyor ve müşterilere teslim ediliyor.

MÜŞTERİLERE AÇIK BÜFE KAHVALTI SUNULUYOR

Kurban kesimi süresince çiftliği ziyaret eden müşteriler ve hissedarlar, vekâletlerini verdikten sonra bahçeye kurulan masalarda açık büfe kahvaltı ikramından faydalanabiliyor. Bu uygulama ile hem geleneksel hem sosyal bir deneyim yaşatılması hedefleniyor.