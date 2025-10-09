Mutlay Sayan Hakkındaki Bilgiler Nedir?

Harvardlı başarılı isimler arasında yer alan Dr. Mutlay Sayan başarı hikayesiyle Türkiyte'nin en çok merak edilen isimleri arasında...

Mutlay Sayan Kimdir?

1988 yılında Iğdır’ın küçük bir köyünde doğan Mutlay Sayan, ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar’a taşındı. Babasının rahatsızlığından dolayı ailecek tekstilde çalışmaya başladılar. İlkokula gidemeyen Mutlay Sayan, 2,5 sene tekstil atölyesinde çalıştıktan sonra 13 yaşında okumaya karar verdi. Eğitim hayatına Üsküp İlkokulunda başlayan Mutlay Sayan, lise eğitimini Tunceli’de birincilikle bitirdi. Aynı zamanda matematik yarışmasında da birincilik alan Mutlay Sayan, bu nedenle Vermont Üniversitesi’nde yüzde 100 burs kazandı.

Amerika’da Harika Çocuk Seçildi

Amerika’da bir ailenen yanına yerleşten Mutlay Sayan, azimli çalışması sayesinde yeniden yüzde 100 burslu olarak Vermont Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi’nde okumaya hak kazandı. Daha sonrasında Harvard Üniversitesi’nde çalışmalar gerçekleştirmeye başlayan Mutlay Sayan, Radyasyon Onkolojisi alanında çalışmalarına devam etti.