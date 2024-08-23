Mustafa Yiğit Çam'ın kim olduğu, neden öldüğü sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Mustafa Yiğit Çam kimdir? Mustafa Yiğit Çam neden öldü? İşte detaylar…

Alanya'da şok etkisi yaratan bir ölüm haberi geldi. Hatay'ın köklü ailelerinden Çam ailesi, genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Yiğit Çam'ın ölümünün derin üzüntüsünü yaşıyor.

6 Şubat 2024 tarihinde hayata veda eden Mustafa Yiğit Çam, Avukat Murat Unutulmaz ve Betül Unutulmaz’ın yeğeni, Nazlı Betül Çam ve Mehmet Çam’ın evladı olarak tanınıyordu.



Mustafa Yiğit Çam’ın cenaze töreni, aynı gün öğle namazını müteakip İshaklı Sahil Mezarlığı'nda düzenlendi. Aile üyeleri, yakınları ve sevenleri, genç Mustafa’yı son yolculuğunda yalnız bırakmayarak gözyaşları ve dualarla uğurladılar. Mustafa’nın anısı, sevenlerinin gönlünde daima genç kalacak.

Çam ailesi, taziyeleri Oba Mahallesi Metro Market arkasındaki Şen Konaklarındaki evlerinde kabul edecek. Zor günlerinde dostlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalışan aile, Mustafa Yiğit Çam’ın anısının her zaman yaşatılacağına inanıyor.