Mustafa Yazıcı Kimdir?

Mustafa Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın oğludur. İş dünyasında özellikle finans ve varlık yönetimi alanında faaliyet göstermektedir.

Mustafa Yazıcı’nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dijital bankacılık lisansı alarak Adil Katılım Bankası A.Ş. ismiyle bankacılık sektörüne giriş yaptı. Söz konusu banka, dijital katılım bankacılığı modeliyle faaliyet göstermeyi hedeflemektedir.

Adil Katılım Bankası’nın kuruluşuna ve faaliyet iznine ilişkin karar, BDDK tarafından alınmış ve Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu izinle birlikte banka, Türkiye’de dijital bankacılık hizmeti sunma yetkisi kazanan kurumlar arasında yerini almıştır.