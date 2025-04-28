Sarıgül'ün hayatı, kariyeri ve son gelişmeler merak konusu oldu.

1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Hülya Köksaloğlu’nun oğludur. Annesi Hülya Köksaloğlu, Sarıgül henüz dört yaşındayken kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimine ise İngiltere'nin Londra kentindeki American Intercontinental University’de devam etti.

İş dünyasında çeşitli faaliyetlerde bulunan Emir Sarıgül, aynı zamanda siyasette de aktif görevler üstlendi. Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Sarıgül, sosyal sorumluluk projelerine de destek verdi. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü’nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Özel hayatında 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile evlenen Sarıgül’ün bu evlilikten iki kızı dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında boşandı.

EMİR SARIGÜL HAKKINDA SORUŞTURMA VE İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla Emir Sarıgül hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturma sonucunda Sarıgül'ün yanı sıra, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve çeşitli belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında "terörizmin finansmanını sağlamak" suçlamasıyla dava açıldı.

İddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

Kamuoyu, Emir Sarıgül ve diğer şüpheliler hakkında yürütülecek yargı sürecini yakından takip ediyor.