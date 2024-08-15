Sosyal medyada CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yer aldığı iddia edilen cinsel içerikli bir video hızla yayıldı. Detaylar haberimizde:

16 Haziran 2022 tarihli görüntülerde, silahlı bir erkekle cinsel ilişkiye giren kişinin Sarıgül olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı. Sarıgül, söz konusu görüntülerin montaj olduğunu ve bu olayın şantaj ve tehdit amacı taşıdığını belirtti.

SARIGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA: MONTAJ VE ŞANTAJ

Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj ve tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

İKİNCİ AÇIKLAMA: 'VİCDAN ZORBALIĞI YENECEK'

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Sarıgül, konuyla ilgili ikinci bir açıklama daha yaptı. Sarıgül, "50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla ve engellerle karşılaştım, ancak böylesine bir kötülük ve aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Vicdanın bir gün zorbalığı ve haksızlığı mutlaka yeneceğini bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.