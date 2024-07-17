CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinde dolaşıma giren bir videoyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sarıgül, videonun montaj içerdiğini ve şantaj amaçlı olduğunu belirterek, bu durumu kınadı. Kendisine yöneltilen iftiraları ve tehditleri yargıda cevaplandıracağını vurguladı.

Sarıgül'ün açıklaması şöyle oldu: "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR

15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'da doğan Mustafa Sarıgül, eğitim hayatına Güngören Köyü İlkokulu'nda başladı. Ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle birlikte eğitimini İstanbul'da sürdürdü ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

İlk eşi Hülya Köksaloğlu, 1980 yılında öldürülen milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızıydı. Bu evlilikten Abdurrahman Emir adında bir oğlu oldu. Hülya Köksaloğlu'nun 1985 yılında vefatının ardından, yaklaşık 8 yıl sonra Aylin Kotil ile evlendi. Haziran 2008'de ise boşandı. Aylin Kotil'den bir oğlu bulunmaktadır.

Çalışma hayatına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü gibi görevlerde devam eden Sarıgül, daha sonra kamu görevinden ayrılarak ticarete yönelmiştir.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçesi Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Sarıgül, daha sonra Gençlik Kolu Yönetim Kurulu sekreterliği, başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu süreçte CHP Kurultay Delegesi olarak Şişli İlçesi'ni temsil etmiştir.

İlk olarak 1994'te aday olduğu fakat kazanamadığı Şişli Belediye Başkanlığı görevini, 1999 Yerel Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti adayı olarak kazanarak üstlenmiştir.

31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yeniden katıldığını duyuran Sarıgül, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş, ancak başkanlık seçimini AK Parti adayı Kadir Topbaş'a 7 puan farkla kaybetmiştir.