Mustafa Ömer Topbaş, Babası, merhum Kadir Topbaş, uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış önemli bir siyasetçidir. Ailenin ticari temelleri, büyükbabası Hüseyin Topbaş tarafından kurulan ve Türkiye’nin tanınmış markalarından Saray Muhallebicisi’ne dayanır.

Eğitim Hayatı

Ömer Topbaş, iş dünyasındaki başarısının yanı sıra akademik geçmişiyle de dikkat çeker.

Koç Üniversitesi – İşletme Lisansı (BBA)

Real Madrid Üniversitesi – Avrupa Üniversitesi – MBA Spor Yönetimi ve Yönetici MBA

Bu eğitim geçmişi, onun hem finans hem de spor yönetimi alanında uzmanlaşmasına katkı sağlamıştır.

İş Dünyasında Yükselişi

Topbaş, iş hayatına aile şirketlerinde başlamış, zamanla farklı sektörlerde önemli roller üstlenmiştir.

Saray Muhallebicisi – Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sütlü Tatlı ve Gıda San. Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Lokma Cafe – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ayrıca enerji, inşaat ve finans sektörlerinde de aktif yatırımları bulunmaktadır.

Fenerbahçe Bağlantısı

2025 yılı itibarıyla Mustafa Ömer Topbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın danışmanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

Görevi: Başkan Danışmanı

Uzmanlık Alanı: Spor Yönetimi, Ekonomik Planlama ve Stratejik Yönetim

Eğitim Temeli: Real Madrid Üniversitesi’nde aldığı Spor Yönetimi MBA eğitimi

Bu göreviyle birlikte Fenerbahçe yönetimine akademik temelli, modern ve uluslararası bir perspektif kazandırması amaçlanıyor.

Evli Mi Eşi Kim?

Ömer Topbaş, 2009 yılında Göksu Dinçerler ile evlenmiştir. Göksu Dinçerler, ünlü Hacı Sayid Baklavaları markasının sahibi Burhan Dinçerler’in kızıdır.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şahitlik yaptığı nikahla 2009 yılında evlendiler.

2 erkek, 1 kız çocukları var.

Düğünleri Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı ilk düğün olma özelliğini taşır.

Serveti Ne Kadar?

Topbaş’ın yönettiği şirketler, özellikle BİM gibi büyük zincirlere tedarik sağlayarak Türkiye’nin gıda sektöründe önemli bir paya sahiptir. Bu durum, onun Türkiye’nin önde gelen genç iş insanlarından biri olarak görülmesini sağlamaktadır.

Topbaş Ailesinin Mirası

Topbaş ailesi, İstanbul’un ticaret tarihinde önemli bir yer tutar. 1930’larda kurulan Saray Muhallebicisi, bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında faaliyet göstermektedir. Ömer Topbaş, bu aile mirasını modern yönetim teknikleriyle geleceğe taşımaktadır.