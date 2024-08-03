SüperHaber Sitesi'nin Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Nihat Yükselir'in ani ve beklenmedik ölümü, hem medya camiasında hem de kamuoyunda büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Mustafa Nihat Yükselir'in ölümüne ilişkin detaylar ve cenaze bilgileri ise merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MUSTAFA NİHAT YÜKSELİR KİMDİR?

Mustafa Nihat Yükselir, uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi. Ankara'daki hastanede tedavi sürecinde kalbine emboli atması sonucu hayatını kaybetti. 4 Ağustos Pazar günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

1970 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Köyceğiz (Kırnako) köyünde dünyaya gelen Mustafa Nihat Yükselir, ilkokulun ilk üç sınıfını köy okulunda tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Adana'nın Osmaniye ilçesine taşındı ve lise eğitimini burada tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanarak İstanbul'a yerleşti.

Kariyerine birçok ulusal medya kuruluşunda gazeteci ve yönetici olarak devam eden Yükselir, Star gazetesinde Dijital Medya Koordinatörü ve yazar olarak görev yaptı. Son olarak, yaklaşık üç yıldır SüperHaber'in Genel Yayın Koordinatörü olarak görev alıyordu.