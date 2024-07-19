Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen yeni atamalar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu atamalar arasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na Mustafa Levent Sungur’un atanması dikkat çekti. Peki, Mustafa Levent Sungur kimdir? TOKİ Başkanı olarak görev yapacak Sungur’un yaş ve köken bilgileri hakkında detaylar haberimizde.

MUSTAFA LEVENT SUNGUR KİMDİR?

Mustafa Levent Sungur, 1981 yılında Trabzon’da doğdu. İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayarak 2003 yılında mezun oldu.

Meslek hayatına, hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli firmalarda deneyim kazanarak başladı. 2006 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda uzman olarak göreve başladı. Sungur, burada Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı Şube Müdürlükleri gibi önemli görevlerde bulundu. 2009 yılından 2018 yılına kadar Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilen Sungur, evli ve üç çocuk babasıdır.

TOKİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEKİ DİĞER ATAMALAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na Mustafa Levent Sungur’un atanmasının yanı sıra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü olarak Oğuzhan Yaylacı görevlendirildi.

TOKİ'DEKİ GÖREVLERİ

Sungur, Mayıs 2009 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde birçok önemli projeye imza atan Sungur, Aralık 2018'den beri Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Temmuz 2024'te TOKİ başkanlığına atanan Sungur, bu önemli görevi devraldı.

DİL YETKİNLİKLERİ

Mustafa Levent Sungur, İngilizceyi çok iyi derecede bilmekte olup, az seviyede Farsça ve Almanca da konuşabilmektedir.