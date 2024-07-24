Mustafa İslamoğlu, edebiyat, İslam hukuku, İslam tarihi ve tefsir alanlarında eserler kaleme alarak internet üzerinden eğitim veren bir akademisyendir. 28 Ekim 1960 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen İslamoğlu, Arapça ve Temel İslami bilgiler konusunda eğitimini babası Ahmet İslamoğlu’ndan almıştır.

Eğitimine Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde başlayan İslamoğlu, ardından İlahiyat Fakültesi’ne kaydolmuş ve daha sonra Kahire El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi’ne geçmiştir. Ancak, bu eğitimini tamamlamadan geri dönmüştür.

İslamoğlu, yazı hayatına edebiyatla adım atmış ve ilk makalelerini Milli Gazete’de yayımlamıştır. Bunun yanı sıra, bir gazetede yayımladığı makale ve Ankara’da kapalı bir forumda sunduğu “Kürt Sorununa İslamî Çözüm” başlıklı tebliğ nedeniyle toplamda 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Kariyerinin erken dönemlerinde Kahire’de dersler vermeye başlayan İslamoğlu, çeşitli programlarda yaptığı açıklamalarla bazı Müslüman çevrelerden tepki almıştır. Eğitim ve yazın hayatındaki bu etkinlikleri, onun geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasına katkıda bulunmuştur.