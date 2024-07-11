TFF’nin yeni başkanının Mustafa Eröğüt olacağına dair iddialar kulislerde dolaşmaya başladı. Bu iddialar sonrasında, “TFF’nin yeni başkanı Mustafa Eröğüt mü olacak? Mustafa Eröğüt kimdir?” soruları gündeme geldi. İşte detaylar!

Avrupa Futbol Şampiyonası’dan sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den sonra göreve Mustafa Eröğüt’ün geleceği kulislerde konuşuluyor. Hal böyle olunca “Mustafa Eröğüt kimdir? Mustafa Eröğüt hangi takımlı? soruları gündeme geldi. İşte bu konudaki ayrıntılar…

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR? MUSTAFA ERÖĞÜT KİMİN DAMADI?

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre kulislerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den sonra göreve Mustafa Eröğüt’ün geleceğini konuşulduğunu yazdı. Ancak bunun dışında herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Mustafa Eröğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile aynı liseye gitti. O lisede Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’dir. Aynı zamanda Mustafa Eröğüt, Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın damadıdır.

Acıbadem Sağlık Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olan Eröğüt, 6 yıldır sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yapıyor.

MUSTAFA ERÖĞÜT EVLİ Mİ?

Mustafa Eröğüt, Mehmet Ali Aydınlar'ın kızı Zeynep Aydınlar ile 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle evlendi. O dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin vefatı nedeniyle sade ile dünya evine girdi.

MUSTAFA ERÖĞÜT HANGİ TAKIMLIDIR?

Mustafa Eröğüt’ün TFF başkanı olacağı söylentileri ortada dolaşırken hangi takımlı olduğu da merak ediliyor. Bu konuya dair bulunan bilgiler arasında şu bilgiler ye almaktadır;

Mustafa Eröğüt, 17 Ocak 2019 yılında Başakşehir'in CEO'luğuna atandı. Mustafa Eröğüt, bu konuya dair de "Hocamızın mutlu gününe tanıklık etmek için buradaydık ama benim için de bir sürpriz oldu. 2006'dan beri bu ailenin bir parçasıyım. İlk günden beri bana güvenip yetki ve sorumluluk verdiler. Ben de onlara layık olmaya çalıştım. Yeni görevimde de kulübümüzün hedefleri, planları ve projelerine ulaşması için gece gündüz çalışacağım. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu onuru ve gururu bana layık gördükleri için teşekkür ederim" demişti.