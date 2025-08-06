Kamuoyu acı haberin ardından Mustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Uzun yıllar aktif siyasetin içinde yer alan Mustafa Demir’in vefatı, hem Samsun’da hem de Türkiye genelinde derin bir üzüntüyle karşılandı. Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü bilinen Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamuoyunca Mustafa Demir kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor.

Mustafa Demir Kimdir?

Mustafa Demir 18 Ocak 1961 tarihinde Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Trabzon’da başlayan Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Özel sektörde mimar ve müteahhit olarak çalışan Demir, bir dönem Türkiye Emlak Bankası’nda fen eksperi olarak da görev yaptı.

Samsun’da uzun yıllar boyunca ticaretle uğraşan Mustafa Demir, MÜSİAD Samsun Şubesi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve şube başkan yardımcılığı görevini üstlendi.