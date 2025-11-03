Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak, Yozgat Alperen Ocakları teşkilatının haftalık yönetim toplantısına katılarak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat ve ilçelerinde yürütülen faaliyetler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Gençlik çalışmaları, eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk programları ve gönüllülük esaslı yürütülen projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Çıtak, Alperen Ocakları’nın millet ve memleket sevgisiyle hareket eden bir gençlik yetiştirme idealine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Yozgat Alperen Ocaklarımızın bu haftaki yönetim toplantısına katılarak teşkilat çalışmalarının daha da artırılması hususunda sohbette bulunduk. Genç kardeşlerimizin azmi ve heyecanı bizlere güç veriyor. Allah’ın izniyle davamızı daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Çalışmalarımızı birlik, kardeşlik ve samimiyet temelinde sürdürüyoruz.”

Çıtak, konuşmasının devamında dayanışma ve manevi değerlere vurgu yaparak, “Rabbim bu davada ve bu yolda tüm Alperen kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.