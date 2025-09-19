Çiftçi, eserine ilişkin yaptığı değerlendirmede, romanın Anadolu insanının saf sevgisini, dostluğunu ve umutlarını yansıttığını söyledi.

“Bozkırın Ortasında Bir Tutam Yeşillik”

“Kiraz Çiçeği Kolonyası”nın, bozkırın ortasında bir tutam yeşilliğin, iyiliğin ve saf duyguların romanı olduğunu belirten Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti: “Bir insanın kalbi ılımazsa o işten hayır gelmez. Romanımda da aslında kalbiyle yol bulan bir gencin hikâyesini anlattım. Servet, okul sıralarını sevmeyen ama okumayı, hayal kurmayı ve insanlara sevgisini hissettirmeyi bilen bir çocuk. Onu okulun en güzel kokan öğrencisi yapan şey kiraz çiçeği kolonyasıdır. Bu koku, aslında onun iç dünyasının da sembolüdür.”

“Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Çabalayan Bir Genç”

Çiftçi, roman kahramanı Servet’in yaşadığı zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen, hayallerine sıkı sıkıya sarılan bir genç olduğunu dile getirdi: “Servet’in hikâyesinde, yoksullukla ve engellerle çevrili bir dünyada bile edebiyatın, sevginin ve iyiliğin insana nasıl yol gösterebileceğini anlatmaya çalıştım. Bu roman, sadece bir gencin değil, aslında Anadolu’nun umudunun hikâyesidir.”

“Edebiyatta Yeni Bir Adım”

Daha önce ödüllü öykü kitaplarıyla okurlarla buluşan Mustafa Çiftçi, ilk romanıyla edebiyat yolculuğunda yeni bir döneme adım attığını vurguladı.

Çiftçi açıklamasında şunları söyledi: “Uzun yıllar öyküler yazdım. Ama içimde hep bir roman yazma isteği vardı. ‘Kiraz Çiçeği Kolonyası’ bu isteğin ve birikimin sonucu ortaya çıktı. Umarım okuyucular da bu romanda kendi hayatlarından, kendi duygularından bir parça bulabilir.”