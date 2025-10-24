5 Aralık 1984 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de doğdu.

İlköğrenimini, Ortaokulu ve Lisese'yi İstanbul’da tamamladı.

Lisans eğitimini 2008 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimarlık alanında tamamladı.

Askerlik hizmetini Kayseri Bölge Jandarma Komutanlığı'nda tamamladıktan sonra, Yüksek Lisans eğitimini İbni Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği dalında tamamladı.

Sosyal sorumluluk projelerinde etkin bir rol üstlenen Candaroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev aldı.

Arnavutköy Kastamonulular Dernek Başkan Yardımcılığı, Arnavutköy Spor Kulübü ve Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurullarında yer aldı.

Siyasete olan ilgisi genç yaşlarında başlayan Candaroğlu, 2004 yılında Kıbrıs ÜNİAK Yönetim Kurulu'nda görev aldı.

2008 yılında Arnavutköy Belde Gençlik Kollarında siyasete aktif olarak giriş yaptı.

Arnavutköy'ün ilçe statüsü kazanmasıyla birlikte, İlçe Kongrelerinde sırasıyla Ana Kademe İlçe Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği (2009),

Ana Kademe İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2011),

AR-GE ve Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı (2013) gibi görevlerde bulundu.

2018 ve 2020 yıllarında yapılan kongrelerde İlçe Başkanı seçilen Candaroğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti’den Arnavutköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Arnavutköy'de doğup büyüyen Mustafa Candaroğlu iş hayatında uzun süre aile şirketinde İç Mimar olarak görev aldı.

2019 yılında kurucusu olduğu bir eğitim kurumunun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Candaroğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yaptığı Açıklama

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Arnavutköy Belediyesi ve şahsına yönelik iddialarına belgelerle yanıt verdi. Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Candaroğlu, “Kamuoyunu böyle saçma ve mesnetsiz iddialarla meşgul etmek istemezdik ama ana muhalefetin şaibeli genel müdürünün iftiralarına bir yanıt vermek zorunda kaldık.” dedi. Başkan Candaroğlu, açıklamasının başında hukuki süreci de duyurarak, “Baştan söyleyeyim, sana 572 bin liralık iftira davası açıyorum. Üç kuruşluk davalar ucuz geldiğinden olsa gerek, iftira ağzına yuva yaptı.” ifadelerini kullandı.