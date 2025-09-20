Mustafa Arslan, Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Mustafa Arslan Kimdir?

Finans ve sermaye piyasalarında uzun süredir görev yapan Mustafa Arslan, 2006 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine, 2010-2016 yılları arasında Verusa Holding A.Ş. çatısı altında, Yatırım ve İş Geliştirme Uzmanı olarak başladı.

2016 yılından itibaren aynı gruba bağlı bir şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Arslan, kurumsal iletişim, yatırımcı bilgilendirme süreçleri ve finansal raporlamalarda aktif rol oynadı. Uzun süredir sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumsal yapılarda yöneticilik tecrübesi bulunan Arslan, yatırımcı ilişkileri alanında uzmanlaşmış isimlerden biri olarak bilinmektedir.

Mustafa Arslan Neden Gözaltına Alındı?

Borsa İstanbul’da bazı hisse senetlerinde yaşanan olağandışı işlem hacmi ve fiyat hareketleri üzerine başlatılan manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Mustafa Arslan oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, aralarında yatırım uzmanı, portföy yöneticisi ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Mustafa Arslan’ın, sermaye piyasası araçlarında yapay fiyatlama ve işlem manipülasyonu iddialarıyla soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda hazırlanan dosyada, söz konusu işlemlerin piyasayı yanıltıcı nitelikte olduğu ifade edildi.