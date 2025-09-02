Mustafa Armağan, 24 Şubat 1961 tarihinde Urfalı bir anne-babanın çocuğu olarak o tarihte Mardin’e bağlı olan Cizre’de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra okumak için İstanbul’a gitti.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde üniversiteyi bitirdi. Mezun olduktan sonra çeşitli yayınevlerinde editör olarak çalışmıştır.

Yazarlık Hayatı



1995-1996 yılları arasında İzlenim dergisinin yayın yönetmenliğini yürüttü. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi (Risale Yayınları, 4 cilt) ve Osmanlı Ansiklopedisi (Ağaç Yayıncılık, 7 cilt) adlı çalışmalarının yayın koordinatörlüklerinde bulundu.



M. M. Şerif'in 4 ciltlik İslam Düşüncesi Tarihi adlı derlemesi (İnsan Yayınları, 1990-91) yayına hazırladı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 3 defa ödüle layık görüldü: Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası (Fritjof Capra'dan,Şehir, ey Şehir (Deneme dalında, 1997); Osmanlı: İnsanlığın Son Adası (Fikir dalında, 2003). Telif kitapları olan Gelenek (1992), Gelenek ve Modernlik Arasında (1995), Şehir Asla Unutmaz (1996) ve Bursa Şehrengazi (1998) dışında derleme ve çeviri olarak çok sayıda kitabı bulunmaktadır.

Sunuculuk Tecrübesi



Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda Yayın Bölümü yöneticisi olarak görev yapmaktadır ve Samanyolu TV'nin yan kuruluşu olan Mehtap TV'de “Tarih Aynası” adında tarih ile ilgili bir program sunmaktadır.



Biri Mavera, diğeri Yağmur dergisinde yayımlanan ‘Ben ve Zaman’ bir de ‘Siyah Süt’ adında iki şiiri vardır.



2007 yılı Mart ayında TÜRTAB - Türkiye Toplumbilimsel Araştırmacılar Birliği'nin kuruluşunda yer aldı. 1995'ten beri Zaman gazetesinde yazı yazmaktadır. Ayrıca Mustafa Armağan, Nisan 2012 tarihinden itibaren “Derin Tarih” adlı tarih dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini de yürütmektedir.





Siyasi Hayatı



Mustafa Armağan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

Aile Hayatı

Mustafa Armağan, Esra Armağan ile evlidir. İkbal Armağan adında kız çocuğu vardır.