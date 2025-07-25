İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajı'nın korunması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, baraja su sağlayan dere yatakları ve su kaynakları, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında denetlendi. Aynı zamanda ormanlık alanlar ile tarım arazilerinde çıkabilecek anız yangınlarına karşı da bölgede incelemelerde bulunuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, çevrenin, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.