Daha önce U17 Hentbol Kadın Milli takımımız ile Avrupa Kupalarında mücadele eden ve bir müsabakada da maçın yıldızı seçilen Yozgatlı milli hentbolcu Atiye Gülseven, 9-16 Temmuz Tarihleri arasında Litvanya gerçekleştirilecek olan Avrupa Kupaları müsabakasında da U19 Kadın Hentbol Milli takımımızın formasını terletecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında gösterdiği performans ile yıldızı parlayan ve Milli Takım Antrenörlerinin dikkatini çeken Atiye Gülseven, ikinci kez bir Avrupa kupasında Kadın Milli takımımızın formasını giyecek. Bu sene içerisinde gerçekleştirilen bütün Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarına katılan Gülseven, bir kez daha Milli Takımımızın formasını giyeceği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Litvanya’da İspanya, Faroe Adaları ve Bulgaristan takımlarının yer aldığı grupta mücadele edeceklerini hatırlatan Gülseven, ‘’Bu zorlu grupta Milli takımımızın başarısı için terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğim. Bu gururu bir kez daha yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Benim hedefim Milli takımımızın kalıcı isimlerinden olmak. U17 Kadın Hentbol Milli Takımı ile başladığı Milli takım serüvenime U19 ile devam ediyorum. A Kadın Milli takımımızın kadrosuna girene kadar çok çalışacağım ve bu hedefime de ulaşacağıma inanıyorum’’ dedi. Haber Merkezi