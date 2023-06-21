Bugün Yozgat Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan Müsabakaya 35 ilden 374 sporcu katıldı.

Anadolu Yıldızları Ligi Erkek grubunda Kayseri - Adana, Elazığ - Gaziantep, Giresun- Hatay takımları karşı karşıya geldi.

Anadolu Yıldızları Ligi Kız grubunda ise, Adana - Kayseri, Gaziantep - Elazığ, Hatay - Nevşehir, Giresun - Mersin karşı karşıya geldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi; her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla yapılıyor.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, 255 sporcunun katıldığı müsabakaların bugün itibarıyla başladığını ve 3 gün süreceğini söyleyerek, sporculara başarı diledi. Bölükbaşı, karşılaşmalar sonunda dereceye giren 6 takımın Türkiye Şampiyonası'na katılacağını da ifade etti.

İlk maçta Gaziantep temsilcisini yenen Elazığ takımı sporcularından İbrahim Halil Ertürk, grubu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.

Muhammet Anıl Geçilmez de, "Yüzme ve sutopu güzel bir spor, Türkiye Şampiyonası'na katılıp, oradan da güzel bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Spor Kompleksi Yüzme Havuzunda sürecek müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak. İHA / Alpaslan Demir