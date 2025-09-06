Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı koltuğuna deneyimli diplomat Musa Kulaklıkaya getirildi. Daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Kulaklıkaya'nın yeni görevi, Türk dış politikasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllara dayanan kariyeri, onu bu kritik pozisyona taşıdı.

Musa Kulaklıkaya’nın Kariyeri

Musa Kulaklıkaya, 1965 yılında Konya'da dünyaya geldi. Yükseköğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde başladı. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde maliye alanında yüksek lisansını tamamlayarak akademik birikimini artırdı. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kamu yönetimi üzerine yaptığı doktora ile uzmanlığını pekiştirdi. Ayrıca Selçuk Üniversitesi'nde felsefe ve siyaset bilimi alanındaki doktora çalışmalarıyla entelektüel gelişimini sürdürdü.

İnsani Yardım Çalışmalarına Büyük Katkı Sağladı

Mesleki kariyerine İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı ve vali yardımcısı olarak başlayan Kulaklıkaya, devlet hizmetinde önemli deneyimler edindi. 2004-2007 yılları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2007-2011 yılları arasında ise TİKA Başkanı olarak Türkiye'nin uluslararası yardım ve kalkınma projelerine liderlik etti. Bu dönemdeki faaliyetleri, Türkiye'nin küresel ölçekteki insani yardım çalışmalarına büyük katkılar sağladı.

2011'de Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi olarak atanan Kulaklıkaya, bu görev süresince gıda güvenliği, sağlık ve içme suyu projelerine odaklandı. Özellikle Afrika kıtasındaki kalkınma çabalarına TİKA aracılığıyla yön verdi.

Musa Kulaklıkaya Evli Mi?

2015 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörlüğü'ne atandı. 2018'de ise İİT Genel Sekreter Yardımcısı olarak idari ve mali işlerden sorumlu oldu. Mart 2023'te aynı göreve yeniden seçilerek uluslararası alandaki etkinliğini sürdürdü. Evli ve üç çocuk babası olan Kulaklıkaya, Arapça, İngilizce ve Farsça dillerini akıcı bir şekilde konuşuyor. Bu dil yetkinlikleri, uluslararası ilişkilerdeki başarısına fayda sağlıyor.