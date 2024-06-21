Musa Bilgiç, 1973 yılında Burdur’da doğmuştur. İstanbul Bayrampaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Yeşil Cami Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlamıştır. Pendik İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başladığı eğitimini, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kademelerde görev yapmış olan Musa Bilgiç, İstanbul Pendik Haseki Yüksek İhtisas Merkezi 19. Dönem ihtisas kursunu tamamlamıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yapmıştır.

Musa Bilgiç’in yayımlanmış iki adet kitabı bulunmaktadır: “Merak Ettiğiniz Sorulara Kur’ân-ı Kerim’den Cevaplar” ve “Hayata ve Ahlâka Dair Kur’ân-ı Kerim’den İlâhi Ölçüler”.

Kariyerinde çeşitli görevler üstlenen Musa Bilgiç, Burdur’da İmam-Hatip ve Kur’an Kursu öğreticisi, Ağlasun İlçe Vaizi, Gerger İlçe Müftüsü, Pamukkale İlçe Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, İzmit İlçe Müftüsü ve İstanbul İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

12 Haziran 2020 tarihinden itibaren Pendik İlçe Müftüsü olarak görevine devam etmektedir. Musa Bilgiç evli olup, üç çocuk babasıdır.