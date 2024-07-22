Ünlü şarkıcı Hülya Avşar ve futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile Çeşme'de tatil sezonunu açtı. 1998 doğumlu Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir merak edilen ilişkisini bu yaz tatilinde gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz aylarda, genç çift Bebek'te objektiflere yansıdı. O sırada Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile arabalarında koyu bir sohbette bulunuyordu. Gazetecilerin çektiğini gören Zehra Çilingiroğlu, gülümseyerek poz vererek, Mürsel Kaya aracını trafikte sağa doğru kırarak gözlerden kaçmaya çalıştı. Ancak bu çabası, fotoğraflarının çekilmesini engellemeye yetmedi.

Son olarak, tatil sezonunda Çeşme'de açan çift, Alaçatı'nın hareketli sokaklarında akşam saatlerinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. İki sevgili, patlayan flaşlarla şaşkınlıkla geri döndü ve kalabalıklar arasında hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Mürsel Kaya, genellikle gözlerden uzak olmayı tercih etse de, bu tatilden kaçamağında sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile birlikte sosyal medyanın ve basının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Çiftin tatil ayrıntıları, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

MÜRSEL KAYA KİMDİR?

Uzun süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mürsel Kaya, magazin dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor.

Gümüşhane kökenli olan Kaya, Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisi 2023 yılında medyanın dikkatini çekti. Kaya inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.