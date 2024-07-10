Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara’nın Haymana ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Trabzon Çaykara Kumlu Köyü İlkokulu'nda başladı, ardından Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde ortaokulu ve Trabzon Lisesi ile İstanbul Hayrullah Kefoğlu Lisesi'nde liseyi tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Kariyerine 1994 yılında Trabzon’da kaymakam adayı olarak adım atan Zorluoğlu, 1997-1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamı olarak görev yaptı. 1999-2003 yılları arasında Bingöl Genç Kaymakamlığı'nda bulundu. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak başladığı görevinde, 2008-2012 yılları arasında Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye Heyeti'nin Milli Sekreteri olarak görev yapan Zorluoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesi'nde (CDLR) Türkiye adına üye olarak yer aldı.

15 Eylül 2012'de Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na atanan Zorluoğlu, Nisan 2013'te Müsteşar Yardımcılığı Vekilliği görevine getirildi. Mart 2015 - Temmuz 2017 arasında Elazığ Valiliği, 2017-2018 arasında Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yüksek lisans eğitimini 2004-2005 yıllarında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Zorluoğlu, Avrupa Birliği karar mekanizmalarına yerel ve bölgesel yönetimlerin etkisi üzerine tez hazırladı. 2007 yılında Birmingham Üniversitesi'nde Avrupa Birliği'nin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konusunda akademik bir programa katıldı.

2011 yılında yayımlanan "Local Authorities in Turkey" (Türkiye'de Mahalli İdareler) kitabının yazarı olan Zorluoğlu'nun, "Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" adlı makalesi de bulunmaktadır. Evli ve üç erkek çocuk babası olan Murat Zorluoğlu, ileri derecede İngilizce bilmektedir.