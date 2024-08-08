Kayseri’de 28 Haziran tarihinde müsabaka dönüşü sporcuları ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Taekwondo Milli takım Antrenörü Murat Şimşek anısına il şampiyonası düzenlendi.
İncesu-Yeşilhisar yolunda Taekwondo Kayseri Bölge Antrenörü Murat Şimşek ve sporcuların bulunduğu 06 BJ 096 plakalı otomobil 28 Haziran’da kaza yapmış ve 4 sporcu yaralanırken, Murat Şimşek hayatını kaybetmişti. Milli antrenörün anısına 300 sporcunun katılımıyla ‘Murat Şimşek Taekwondo İl Şampiyonası’ düzenlendi. Şampiyonada birbirinden heyecanlı maçlar yapıldı.
Ödül Törenine katılan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; dereceye giren sporcuların madalyalarını verdi. Murat Şimşek İl Şampiyonası’nın geleneksel hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.