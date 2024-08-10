Murat Salim Esenli’nin kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Murat Salim Esenli kimdir? İşte detaylar…

MURAT SALİM ESENLİ KİMDİR?

Meksika'nın Türkiye Büyükelçisi Murat Salim Esenli, zengin bir diplomatik kariyere sahiptir. TED Ankara Koleji'ni başarıyla tamamlayan Esenli, Amerikan Üniversitesi Washington D.C. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Uluslararası İlişkiler ve Hukuk alanında ise Saint John's University'de Hükûmet, Politika ve Uluslararası Hukuk Programı'nda yüksek lisans yapmıştır.

1984 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlayan Esenli, farklı görevlerde bulunarak 1993-1995 yılları arasında Dışişleri Bakanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Erdal İnönü'nün özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 1999-2001 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır.

2005-2007 yılları arasında Amerika Dairesi Başkanı ve Amerika Genel Müdür Yardımcısı olarak önemli görevlerde bulunmuş, ardından 2007-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanları Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın özel müşaviri olarak hizmet etmiştir. 1 Nisan 2009-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Çin Büyükelçisi olarak görev yapan Esenli, Aralık 2013-Kasım 2016 döneminde Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2 Kasım 2016-1 Mayıs 2021 tarihlerinde İtalya Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Esenli, İngilizce ve İspanyolca dillerini akıcı bir şekilde konuşmaktadır. Brezilya'nın eski Dışişleri Bakanı Celso Amorim'in kızı Anita Amorim ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunan Esenli, 2009 yılından itibaren gazeteci Evren Esenli ile evli olup bir çocuk babasıdır. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.