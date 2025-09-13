Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Eğitim hayatını Ankara’da tamamladı. Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun oldu ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nü bitirdi.

Price Waterhouse Coopers’ta iş hayatına başladı ve ardından Anadolu Grubu’nun finans şirketlerinde yaklaşık 14 yıl görev yaptı. Bir süre sonra kendi şirketini kurarak finans alanında çalışmalarını sürdürdü.

Murat Salar, Fenerbahçe’de finanstan sorumlu Asbaşkan olarak görev yapacak.

Murat Salar Ne İş Yapıyor?

Murat Salar, uzun süredir finans sektöründe yer alan bir isimdir. Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’yi kurdu.2015 yılında şirket, İtalya merkezli Azimut International tarafından satın alındı ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. adını aldı.

2016’dan bu yana Azimut Portföy’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bildirildi.