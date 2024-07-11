Ebru Gündeş’in Dubai’de evlendiği Murat Özdemir’in hayatı merak ediliyor. Murat Özdemir kimdir, Murat Özdemir kaç yaşında, ne iş yapıyor, kaç evlilik yaptı? İşte detaylar…

Şarkıcı Ebru Gündeş, boşandığı Rıza Zarrab’ın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de evlendi.

Ebru Gündeş’in yeni eşi Murat Özdemir, daha önce iki evlilik yapmış ve üç çocuk babası olmuştu. Peki Murat Özdemir kimdir? Murat Özdemir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Murat Özdemir eski eşi kim? Detaylar haberimizde:

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Murat Özdemir, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Adanalı olan ve Adana Demirspor taraftarı olan Özdemir, İstanbul’da ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aile şirketi Özdemir İnşaat’ta kariyerine başlayan Murat Özdemir, zamanla yönetici pozisyonuna yükseldi. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) yönetim kurulu üyeliği de yapan Özdemir, aynı zamanda Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başkan vekilliğini de üstlenmiştir.

Özdemir İnşaat, Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından biridir ve İstanbul başta olmak üzere pek çok büyük şehirde konut, iş yeri, alışveriş merkezi, otel, hastane, okul ve cami gibi çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Şirketin sektördeki etkinliği ve yıllık cirosu milyonlarca lira seviyesindedir.

Murat Özdemir'in özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Özdemir, hayatında üç evlilik yapmıştır. İlk evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır. İkinci evliliğini 2002 yılı Best Model Güzeli Selin Kabaklı ile yapmış ve çiftin bu evlilikten bir kız çocukları olmuştur. Ancak 2022 yılında boşanmışlardır. Şubat 2024'te ise ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Dubai'de düzenlenen sade bir törenle evlenmiştir.

Murat Özdemir ayrıca Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) yönetim kurulu üyesi olarak sektöre katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkan vekilliği görevini de yürütmektedir.

Özdemir'in iş dünyasındaki başarıları ve kişisel yaşamıyla ilgili merak edilen pek çok detay, sosyal medyada ve medya organlarında geniş yankı uyandırmıştır. Ebru Gündeş ile yaptığı evlilik ise hayranlarının ve takipçilerinin ilgisini çekmiş, sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

MURAT ÖZDEMİR’İN SERVETİ NE KADAR?

Murat Özdemir, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Özdemir İnşaat’ın sahibidir. Özdemir İnşaat, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biridir. Özdemir İnşaat, konut, iş yeri, alışveriş merkezi, otel, hastane, okul, cami gibi pek çok projeye imza atmıştır. Özdemir İnşaat’ın son olarak hayata geçirdiği projeler arasında, İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Özdemir Park, Özdemir Residence, Özdemir Tower, Özdemir Plaza gibi projeler yer almaktadır. Murat Özdemir’in servetinin ne kadar olduğu bilinmemektedir. Ancak Özdemir İnşaat’ın yıllık cirosunun milyonlarca lira olduğu tahmin edilmektedir.