Murat Ongun, Türk gazeteci, muhabir ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü olarak tanınmaktadır. 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğan Ongun, aslen Giresunlu olup, eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlamıştır. Medya dünyasında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunan Ongun, günümüzde Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevlerini sürdürmektedir.

1996 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, Murat Ongun kariyerine Show Haber'in Ankara muhabiri olarak adım atmıştır. Başarılı performansı ile dikkat çeken Ongun, daha sonra İstanbul'a taşınarak Star TV ve ATV'de mesleğini sürdürmüştür.

Murat Ongun, 3 Eylül 2001 tarihinde Habertürk TV'nin kurulmasıyla kanalda muhabirlik ve idarecilik görevlerini üstlenmiştir. Medya kariyerine 2012-2014 yılları arasında CNN Türk'te sunuculuk yaparak devam etmiştir.

2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını üstlenen Murat Ongun, İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İBB Sözcüsü olarak atanmıştır. Bu görevini 17 Mayıs 2022 tarihine kadar sürdürmüş, İBB Sözcülüğü makamının kaldırılmasıyla bu görevinden ayrılmıştır.

Murat Ongun, günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı'nın yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevlerine de devam etmektedir.