Murat Muratoğlu, ekonomist, gazeteci yazar, sosyal medya fenomeni ve TV programı yorumcusudur. 1972 yılında İstanbul'da doğan Murat Muratoğlu, ünlü gazeteci Rahmi Turan'ın oğludur.

Ekonomi ve borsa konusundaki ilgisi genç yaşlarda başlamış olan Murat Muratoğlu, 15 yaşındayken ilk yatırım deneyimlerini yaşamıştır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamlayan Muratoğlu, ardından İstanbul Borsası'nda çalışmış ve daha sonra ABD'ye giderek İkiz Kulelerde bulunan emtia borsasında 1 yıl süreyle görev almıştır.

Günümüzde Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaparak geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Muratoğlu, aynı zamanda YouTube kanalında borsa, finans ve ekonomi üzerine videolar yayınlamaktadır. Sosyal medya ve dijital platformlarda da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Murat Muratoğlu'nun analiz ve yorumları, ekonomi dünyasında geniş yankı bulmaktadır.

Murat Muratoğlu, 1999 yılında Pınar Oğuz ile evlenmiş ve iki çocuk babasıdır.