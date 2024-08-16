Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelerle Emniyet Genel Müdürlüğü’nde önemli değişiklikler yapıldı. 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine yeni atamalar gerçekleştirilirken, 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Bu kapsamda, Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Emniyet Müdürlüğü’ne atanırken, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aksaray Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

MURAT KOLCU KİMDİR?

1968 yılında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde doğan Murat Kolcu, 1982 yılında Polis Koleji’ne girerek emniyet teşkilatındaki kariyerine ilk adımını attı. 1990 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan Kolcu, bugüne kadar birçok önemli görevde bulundu.

Murat Kolcu, sırasıyla Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinde görev aldı. Ayrıca, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

30 Haziran 2011 - 15 Ağustos 2013 tarihleri arasında Diyarbakır İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Kolcu, daha sonra Konya Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu’nda Öğretmen Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 1 Temmuz 2014 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi ederek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atandı. 6 Nisan 2015 tarihinde Siirt Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendirilen Kolcu, 25 Mayıs 2015’te Çorum İl Emniyet Müdürü Vekili olarak atandı ve 21 Ağustos 2015’te asaleten bu göreve getirildi.

Murat Kolcu, evli ve iki çocuk babasıdır.