Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Murat Kekilli, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde düzenlenecek olan İskele Konserleri kapsamında sahne alacak. 9 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek konser öncesi bir açıklama yapan Kekilli, uzun bir aradan sonra Yozgatlı hayranlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Müzik kariyerinde iz bırakan birçok esere imza atan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “9 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’da Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olacağım. İskele Konserlerinde sizlerle buluşacağız inşallah. Artık o gün geldi çattı. Çok uzun zamandır, belki de ilk kez geliyorum, bilemiyorum. Ama zamanı gelmiş. Yerköy’de görüşmek üzere.”

Yerköy Belediyesi tarafından organize edilen İskele Konserleri, bu yıl da bölge halkını müzikle buluşturmaya devam ediyor. Festival havasında geçmesi beklenen etkinlikte, Murat Kekilli’nin sahne performansıyla coşkulu bir akşam yaşanması bekleniyor.

Kekilli’nin konseri öncesi ilçede hazırlıklar tamamlanırken, organizasyon yetkilileri tüm Yerköy halkını ve çevre illerden gelecek misafirleri etkinliğe davet etti. Konserin ücretsiz olacağı, alanın saat 19.00 itibarıyla halka açılacağı bildirildi.