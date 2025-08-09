Murat Kekilli Nereli?

Murat Kekilli, 18 Nisan 1968’de Adana’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yılları, ailesinin yaşadığı Kocavezir Mahallesi'nde geçmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adana’da tamamlayan Kekilli, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle tatil dönemlerinde çalışmak zorunda kalmıştır. Çoğunlukla Adana ve Ceyhan civarındaki karpuz tarlalarında çalışarak ailesine destek olmuştur.

Murat Kekilli’nin Hayatı

Çoğunlukla Adana ve Ceyhan civarındaki karpuz tarlalarında çalışarak ailesine destek olmuştur. Müzik yolculuğu ise tamamen tesadüfi bir şekilde başlamıştır. Gençlik Sarayı’nda müdürle tanışması sayesinde orada vakit geçirme fırsatı bulmuş ve piyano çalan bir arkadaşını görerek müziğe ilgi duymaya başlamıştır. İlk müzik eğitimini piyano üzerinden alan Kekilli, 1989 yılında askerlik görevi için askere gitmiş ve 1991 yılında terhis olduktan sonra müzik hayatına profesyonel anlamda adım atmıştır.

Murat Kekilli’nin Kariyerinin İlk Yılları

Murat Kekilli, 1992-1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanmış, ancak bir yıl eğitim aldıktan sonra okuldan ayrılma kararı almıştır. 1994 yılında kariyerine yeni bir yön vermek amacıyla İstanbul’a gitmiştir. Burada müzik gruplarında çalışmaya başlamış ve kendi müzik tarzını oluşturmak için ilk adımlarını atmıştır. Kilikyalılar adında ilk müzik grubunu kurarak müzik kariyerinde önemli bir adım atmıştır. 1996 yılında Yolcular grubu ile “Eşek Gözlüm” adlı albümünü çıkarmıştır. Ancak, bu albüm istediği başarıyı yakalayamamıştır. Ardından müzik kariyerini farklı bir yöne taşımak için 1999 yılında Boğaziçi Müzik ile anlaşma yapmış ve “Bu Akşam Ölürüm” albümünü piyasaya sürmüştür. Bu albüm, Kekilli’nin geniş bir dinleyici kitlesi kazanmasını sağlamıştır. “Bu Akşam Ölürüm” adlı şarkının, bireylerde intihar etkisi yaratabileceği endişesiyle medyada geniş bir yankı uyandırmıştır. Reha Muhtar, bu şarkı nedeniyle Murat Kekilli’yi canlı yayında eleştirmiştir.

Murat Kekilli’nin Albümleri

Kekilli, 2002 yılının Şubat ayında Boğaziçi Müzik ile “Yedialtı” adlı albümünü çıkarmıştır. Bu albümle de geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmiştir. 2004 yılında aynı müzik firmasıyla “Avara” albümünü çıkarmış, iki yıl sonra ise “Bir Ahir Zaman” albümüyle müzik kariyerine devam etmiştir. Kekilli, 2010 yılında “Kalbimdeki Darp” adlı albümünü çıkarmış, albümde yer alan bir parçaya klip çekmiştir. Uzun bir süre ara verdikten sonra 2013 yılında “Gümüş Teller” albümünü dinleyicilerine sunmuştur.

Kekilli, kariyeri boyunca Türk müziğine farklı bir soluk getirmiş, kendine özgü yorumu ve besteleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. 2016 yılında “Yeni Bir Nefes” adlı single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen Kekilli, ardından 2019 yılında Serkan Yıldız ile birlikte “Salını Salını” şarkısını yayınlamıştır. 2020 yılında “Ağlattı Kadar Cover” ve “Sakın Kader Deme” adlı eserlerini hayranlarıyla buluşturmuş, 2021 yılında ise Kamran Rasoolzadeh ile birlikte “Bu Akşam Ölürüm (Remix)” ve “Gönüle Sultan” şarkılarını piyasaya sürmüştür.

Kekilli’nin yıllara yayılan albümleri, onun müzik kariyerindeki gelişimi ve başarısını gözler önüne sermektedir. Albümleri ve single’larıyla müzik severlerin beğenisini kazanan Kekilli, özgün tarzı ve güçlü yorumuyla Türk müziğine iz bırakmış sanatçılardan biri olmuştur.

Murat Kekilli Kaç Yaşında?

Murat Kekilli 2025 yılı itibariyle 57 yaşındadır.