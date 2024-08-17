Murat Karayalçın’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Murat Karayalçın kimdir? İşte detaylar…

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın (26 Ekim 1943, Samsun), Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden biridir. 1993-1994 yılları arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 1994-1995 yılları arasında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1995-1999 yılları arasında CHP Samsun Milletvekili ve 1997-1999 yılları arasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev almıştır. Karayalçın, 1989-1993 yılları arasında SHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

1943 yılında Samsun'da doğan Murat Karayalçın, aslen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyündendir. İlköğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra ailesinin Ankara'ya yerleşmesiyle eğitimine Ankara’da devam etmiştir. Ankara Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulu ile Ankara Gazi Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitimine bir süre devam etmiş ve ardından 1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 1977 yılında ise Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi'nden "Kalkınma Ekonomisi" alanında yüksek lisans derecesi almıştır.

PROFESYONEL KARİYER VE SİYASİ YAŞAM

Karayalçın, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı ve uzman olarak başlamıştır. 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı yapmış ve Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği'nin (Kent-Koop) kurucuları arasında yer almıştır. Kent-Koop'ta uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1981-1991 yılları arasında Genel Başkanlık yapmıştır.

1989 yerel seçimlerinde SHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Karayalçın, bu görevini 1993 yılında SHP Genel Başkanı olana kadar sürdürmüştür. 50. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenmiştir. SHP-CHP birleşmesi sürecinde genel başkanlıktan ve hükümetten ayrılan Karayalçın, 20. Dönemde CHP Samsun Milletvekili olarak TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

SONRAKİ YILLAR VE GÜNÜMÜZ

Karayalçın, 2001 yılında CHP’den istifa ederek Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin (SHP) kuruluşunda yer almış ve 2004 yerel seçimlerinde sol ittifakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştur. 2008 yılında CHP'ye geri dönen Karayalçın, 2009 yerel seçimlerinde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememiştir.

Murat Karayalçın, 2014 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2016 yılında CHP 35. Olağan Kurultayında Divan Başkanlığı yapmıştır. 2017-2020 yılları arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş ve halen CHP Dış Siyaset Danışma Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.