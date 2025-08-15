Kendisine rüşvet teklif edildiğini söyleyen Özel, Murat Kapki'nin Mücahit Birinci'nin kendisine 2 milyon dolar teklif ederek kendisi ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iftira attırmaya çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

İddiaların merkezindeki Birinci ise Özel'in basın toplantısının hemen ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Argo bir üslupla "Özgür Efendi; ulan bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk subuk konuştuğunda doğru dürüst iş adamı nasıl olacak?" diye başlayarak şöyle devam etti:

"Al bak vekaletim burada. Adam gelmiş vekaletini vermiş, görüşmeye gitmişim, sonra bana bazı şeyler anlatmış, onları somutlaştıramadığını gördüğümde görüşmeyi sona erdirmişim. Görüşme süresi gir çık 20 dakika. Bu arkadaş da vekalet ilişkisini sona erdirmiş. Ne iddia ettiğin gibi görüşmede para konuşulmuş ne kuruş alınmış."

Birinci, Özel’in iddaları ile ilgili olarak kendi adının da olaylarda geçtiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren hükümete yakın gazeteci Nedim Şener'le de ağız dalaşına girdi. Her ikisi de birbirine karşı küfürlü ifadeler kullandı.

Hakaretengiz Üslubu İle Biliniyor

AKP'nin eski Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Mücahit Birinci, sosyal medyada sık sık hakaretengiz ifadeleriyle gündeme gelen bir isim. Son olarak Birinci'nin kısa bir süre önce de sosyal medya hesabından yaptığı "Biri sokak köpeklerini sokağa çıkarmakla tehdit ediyor" paylaşımına tepki gelmişti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) de Birinci hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geçen hafta suç duyurusunda bulundu ve şu açıklamayı yaptı: "Mücahit Birinci adlı şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden akıl, izan, edep dışı paylaşımı nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği olarak şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılması talepli yaptığımız suç duyurusunu değerli basınımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Dikkat çeken bir diğer paylaşımı da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili olmuştu. Birinci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır" sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini açıklamıştı. Binici de Bakanlığın önünde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) projesine ait aracının çekildiğine ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Orantısız zeka… Zeka en büyük güçtür" ifadelerini kullandı.

Birinci Siyasete Nasıl Başladı?

Mücahit Birinci'nin Beylikdüzü Belediyesi'nin internet sitesinde bulunan özgçmişin göre Birinci 1974'te Rize'de doğdu, ilkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji'nde tamamlayan Birinci, 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme aldı.

Siyasi hayatına da 2012-2014 tarihleri arasında AKP Beylikdüzü İlçe Başkan yardımcılığı ile başlayan Birinci, daha sonra 2014 yılında Beylikdüzü'nde AKP sıralarından meclis üyesi olarak seçildi. Birinci, 5 yıl süre de Beylikdüzü AKP meclis grup başkan vekilliği görevini yürüttü.

Murat Kapki Kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Murat Kapki ise reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kapki, Advertcity'nin kurucu ortağı ve aynı zamanda spor içerikli Radyo GOL'ün sahibi.

Soruşturmanın ilk dalgasında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan Kapki’'nin 23 Mart 2025'te tutuklandığı; 21 Mart'ta banka kasasına, 27 Mart'ta mal varlığına el konulduğu haberlere yansıdı. Dosyada "suç örgütü kurma/yönetme, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat" başlıkları yer alıyor.

Kapki'nin adı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarından önce de "etkin pişmanlık" başvurularıyla gündeme gelmişti. Anadolu Ajansı kronolojisine göre Kapki 24 Haziran ve 18 Temmuz 2025'te etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Son iddialara konu olan Kapki'nin avukatı Mücahit Birinci ise toplam dört kez ifade verildiğini söyledi.

AA'nın 29 Temmuz'da haberleştirdiği ifadeye göre Kapki, "İBB havuzunda kalmak ve belediyeden izin almak" için kendisinden yedi milyon lira talep edildiğini, Topkapı'daki Kültür AŞ binasında dönemin genel müdürü Serdal Taşkın'la görüştüğünü, talebin burada da tekrarlandığını anlattı. Kapki, daha sonra 6 milyona düşürülen bu parayı Kültür AŞ'nin kestiği "grafik tasarım" ve "drone" gibi açıklamalar içeren faturalar üzerinden ödediğini; bu başlıklar altında fiilen bir mal veya hizmet almadığını, "sahte fatura yöntemiyle" para toplandığını ileri sürdü.

Son olarak Kapki, adının Mücahit Birinci ile cezaevinde geçtiği ileri sürülen bir "pazarlık" iddiasıyla gündeme geldi. Özgür Özel, Birinci'nin Kapki'ye "önüne konulan bir buçuk sayfalık ifadeyi imzalaması ve iki milyon dolar ödemesi karşılığında serbest kalacağı" yönünde teklifte bulunduğunu açıkladı; bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Birinci, iddiayı reddetti ve konu hakkında savcılığa ifade vereceğini duyurdu.

Murat Kapki Suç Duyurusunda Bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş adamı Murat Kapki, avukatı aracılığıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, cezaevine kendisiyle görüşmeye gelen eski AK Parti MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci'nin "tamamı kurgu" olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile basın danışmanı Murat Ongun'un da arasında bulunduğu kimi şüphelileri suçlayan bir buçuk sayfalık ifadeyi imzalaması ve 2 milyon dolar ödemesi karşılığında "kendisini cezaevinden çıkartacağını" söylediğini bildirdi.

Özel, İBB Borsası'na ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ 1 Nolu Cezaevinde tutuklu bulunan Kapki'nin, 4 sayfalık şikayet dilekçesini paylaştı. Özel, Kapki'nin şikayet dilekçesini avukatı aracılığıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiğini açıkladı.