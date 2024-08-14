Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden Murat Göğebakan’ın hayatını konu alan “Murat Göğebakan Kalbim Yaralı” filminin vizyona girmesiyle birlikte, müzikseverler Murat Göğebakan’ın ilk eşi Senem Taş hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Filmin izleyiciyle buluşmasının ardından, Murat Göğebakan’ın ilk eşinin kim olduğu ve çiftin neden ayrıldığı merak konusu oldu. İşte bu sorulara dair detaylar:

SENEM TAŞ KİMDİR?

Murat Göğebakan’ın ilk eşi Senem Taş, ünlü rock müzisyeninin hayatında önemli bir yer tutuyor. Murat Göğebakan, ilk evliliğini halasının kızı Senem Taş ile yapmıştır. Çift, Adana’da dünyaevine girmiştir ve bu evlilikten “Bülent” adında bir oğulları olmuştur. Filmde, Murat Göğebakan’ı Burak Sevinç, Senem Taş’ı ise Hande Soral canlandırmaktadır. Ancak filmde Senem Taş’ın adı Gül olarak geçmektedir.

MURAT GÖĞEBAKAN VE SENEM TAŞ’IN AYRILIK SEBEPLERİ

Murat Göğebakan ve Senem Taş çiftinin evliliği, anlaşmazlıklar ve Göğebakan’ın başka birine aşık olması nedeniyle 1994 yılında sona erdi. Bu dönemde yaşanan sorunlar çiftin yollarını ayırmasına sebep oldu.

Murat Göğebakan’ın ikinci evliliği, menajer ve organizatör Sema Bekmez ile oldu. Ancak bu evlilik de yaklaşık 11 yıl sürdükten sonra 2011 yılında ihanet iddiaları nedeniyle sona erdi.

Uzun süre kanser tedavisi gören Murat Göğebakan ise 31 Temmuz 2014 yılında hayatını kaybetmiştir.