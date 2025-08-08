Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini gazeteci Birsen Altuntaş duyururken, cenaze bilgilerini ise Münir Özkul’un ilk eşinden olan kızı Güner Özkul paylaştı. Umman Özkul’un vefatı sonrası hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu.

Umman Özkul Kimdir?

1950 doğumlu olan Umman Özkul, özel yaşamını her zaman basından uzak tutan, sade ve mütevazı bir hayat süren isimlerden biriydi. Nereli olduğu ve eğitim hayatına dair net bilgiler bulunmasa da, yakın çevresinde aile odaklı biri olarak tanınıyordu.

Hayatının son döneminde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Umman Özkul, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Ölümü, hem Yeşilçam camiasında hem de sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı.

Büyük Aşk Hikayesi

Umman Özkul, kendisinden 25 yaş büyük olan Münir Özkul ile 1986 yılında evlendi. Türk sinemasının “Yaşar Usta”sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul, 2018 yılında hayatını kaybetti. Çiftin evliliğinden çocukları olmadı. Ancak Umman Özkul’un önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyordu.

Eşi Münir Özkul’un vefatından sonra katıldığı bir röportajda, onun hayatındaki yerini şu sözlerle anlatmıştı:

“40 yıllık eşimi, kendimi, aşkımı, gençliğimi, sevdiğimi kaybettim. Bizimki büyük bir aşk hikayesiydi. Öldüğünü kabullenemiyorum.”

Neden Vefat Etti

Umman Özkul’un uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Ancak ailesi, hangi hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği hakkında kamuoyuna net bir açıklama yapmadı. Vefat haberi, özellikle Yeşilçam dönemini sevenler için hüzünlü bir hatıra oldu.