Selim Selçuk Kimdir?

Selim Selçuk, ünlü bestekar Münir Nurettin Selçuk’un oğlu, başarılı baterist ve müzisyendi. 1956 yılında İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, çocuk yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüdü. Henüz 3 yaşında piyano çalmaya başlayan Selçuk, 6 yaşında ise abisi Timur Selçuk’un konserinde sahneye çıkarak ilk performansını sergiledi.

Selim Selçuk Okul Hayatı ve Kariyeri

İlk ve ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde, lise eğitimini ise Site Koleji’nde tamamladı. Lise yıllarında davul ve perküsyon çalmaya yönelen Selçuk, müzik sevgisini profesyonel bir kariyere dönüştürme yolunda erken adımlar attı.

1975-1977 yılları arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde eğitim aldı. Ardından 1977-1979 döneminde Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’na girerek, Kani Karaca ile kudüm ve usuller üzerine çalıştı.

Selim Selçuk, stüdyo müzisyenliği ile profesyonel müzik hayatına adım attı. İstanbul Gelişim Orkestrası’nda görev aldı. Abisi Timur Selçuk ile birlikte besteledikleri “Bugün Yarın ve Daima” adlı eser, hem Türkiye’de hem de Fransa’da büyük ilgi gördü.

İlk evliliğini ünlü caz sanatçısı Nükhet Ruacan ile yapan Selçuk, eşiyle birlikte ABD’ye giderek Brooklyn Müzik Konservatuvarı’nda eğitim aldı. New York’ta profesyonel müzik çevresine dahil olarak kariyerini uluslararası boyuta taşıdı.

2014’ten itibaren babası Münir Nurettin Selçuk’un eserlerini ve projelerini hayata geçirmeye odaklandı. Bir dönem NTV Radyo’da “Bir Tatlı Huzur” programını sundu. TRT Müzik’te ise “Babamın Şarkıları” adlı programı hazırlayıp sundu.

2025 yılında 69 yaşında hayatını kaybeden Selim Selçuk’un ölüm nedeni kamuoyu ile paylaşılmadı. Sanat camiasında derin bir üzüntü yaratan vefatı sonrası, sevenleri ve müzik dünyası onu büyük bir saygı ve sevgiyle andı.