Mukesh Ambani’nin hayatı sosyal medyada araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Mukesh Ambani kimdir? İşte detaylar…

MUKESH AMBANİ KİMDİR?

Mukesh Ambani petrokimya firması Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır.

Hint milyarder ve Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani, 19 Nisan 1957'de İngiliz kolonisi Aden'de (bugünkü Yemen) doğdu. Ancak Ambani, babası Dhirubhai Ambani'nin 1958'de Hindistan'a geri dönme kararıyla Yemen'de sadece kısa bir süre kaldı. Dhirubhai Ambani, Hindistan'da baharat ve tekstil ticaretine yöneldi.

Mukesh Ambani, üvey kardeşi Anand Jain ile birlikte Mumbai'nin seçkin semtlerinden Pedder Road'da bulunan Hill Grande High School'da eğitim aldı. Daha sonra, Mumbai'de St. Xavier's College'da lise eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimine ise Mumbai'deki Institute of Chemical Technology'de devam ederek kimya mühendisi olarak mezun oldu.

1981 yılında Reliance Industries'te çalışmaya başlayan Ambani, babasının 2002 yılında vefat etmesinin ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığını devraldı. 2007 yılından beri Forbes dergisinin "Dünyanın En Zenginleri" listesinde yer alan Ambani, 2010 yılında 29 milyar dolarlık servetiyle 4. sıraya kadar yükseldi. 2007 yılında, sahip olduğu hisse senetlerinin değerinin hızla artmasıyla bazı haberlere göre 63.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olduğu belirtilmiştir.