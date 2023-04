İlçe parti binasında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Başer, ilçede doğalgaz çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

3 dönemi kuralından dolayı yeniden milletvekili adayı olmayan AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, müjdeli haberi Çayıralan’da duyurdu.

“Bu hafta içerisinde inşallah doğal gazın çalışmaları başlayacak” diyen Başer, “O hizmetin de buraya gelmesi konusunda azami gayreti gösterdik. Tabii şuna üzülmedim desem yalan olur. Çayıralan’a doğal gaz verilmesine Yusuf Başer engel oluyor gibi bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Hâlbuki Çayıralan’a doğalgaz gelmesi konusunda Belediyesi olan yerlerde belediye başkanlarının olmayan ilçelerimizde ise İlçe başkanlarımı yanıma alıp, Enerji Bakanımla defalarca toplantılara katıldım. Burada doğalgaz gelmesi konusunda bakanlarıma ısrarcı oldum. Bir AK Parti Milletvekili olarak doğalgaz hizmetinin ilçelerimizin hepsine gelmesi konusunda en çok çaba, gayret sarf eden biri hiç engel olabilir mi? Bu mümkün mü? Bu tamamen şahsıma yapılmış bir iftira ve karalama kampanyasından başka bir şey değil” dedi.

Vatandaşın geçmiş bayramını da kutlayan Başer; “Rabbim sağlık sıhhat içinde acının ve gözyaşının olmadığı nice bayramlar nasıp etsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti’de 2009 yılından bu tarafa önce il başkanı olarak siyasete girdiğini, sonra da milletvekili olarak hizmet etmeye gayret gösterdiklerini ileten Başer; “İl başkanlığı adaylığı sürecinde birçok ilçe başkanımız karşı gelmişti ama milletvekili adayı olduğum zamanda karşı gelen ilçe başkanlarımızın büyük çoğunluğu abi sen gidiyorsun biz ne yapacağız burada diye üzüntülerini dile getirdiler. Milletvekili olarak gittiğimde şu cümleyi kullanmıştım, Avukat Yusuf Başer olarak beni tertemiz Ankara’ya gönderiyorsunuz, bu görev sona erdiğinde de İnşallah Allah nasip ederse yine tertemiz Avukat Yusuf Başer olarak aranıza gelmeyi Allah nasip etsin diye dua etmiştim. O duamın kabul olduğu günün adıdır bu gün. Allah’a şükürler olsun ki bu süreç içerisinde sizlerin başını öne eğdirecek hiçbir işimiz olmadı ve tertemiz olarak aranızda olmak şereflerin en büyüğüdür diye düşünüyorum. Yine 1 Kasım seçimlerinde 4’üncü sıradan aday olduğumuz dönem içerisinde de destek oldunuz, güç kuvvet verdiniz. O manzarayı benim unutmam mümkün değil. Bir de şunu unutmamıştım; bu can bu bedende olduğu sürece makam ve mevkilerin hiçbir önemi yok. AK Parti için Recep Tayyip Erdoğan için Çayıralan, Çandır, Boğazlıyan velhasıl Yozgat için çaba sarf edeceğimi söylemiştim. Bu gün o manada da makamların her biri gelip geçici asıl olan geride eserler bırakabilmek, gönüller bırakabilmektir. Ben inanıyorum ki burada bulunan kardeşlerimizin her biriyle ayrı ayrı eserlerimiz, hizmetlerimiz var. Devlet Hastanesi, Aile Toplum Sağlığı Merkezi, Diyaliz Merkezi, Sentetik çim saha, Kapalı spor salonu, TOKİ konutları, Adalet Sarayı, Anadolu İmam Hatip Lisesi, kız öğrenci yurdu, erkek öğrenci yurdu dahil olmak üzere Halk Bankası, Orman İşletme Müdürlüğü gitmişti tekrar getirttik. Yaşlı Bakım Merkezi, Çocuk Sokağı, Çayıralan Belediyesi Kültür Merkezi, okullarımız, yurtlarımız, tabiri caizse birçok hizmet getirdik. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili adaylarının altındaki daireye mührü öyle bir basalım ki; tabiri caizse 7’li masayı yerle bir edelim” dedi. Haber Merkezi