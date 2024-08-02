Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından Müjde Ar, uzun süredir kamuoyundan uzak bir hayat sürdürüyordu. Ancak son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da kapalı kalp ameliyatı geçirdiği haberleriyle gündeme geldi. Müjde Ar’ın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

MÜJDE AR’IN SAĞLIK DURUMU

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Müjde Ar, uzun süredir yeni projelerde yer almıyordu. Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle hâlâ gündemde kalmayı başarıyor. Ünlü sanatçı, aynı zamanda Aysel Gürel'in kızı olarak da tanınıyor ve son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

MagazinSortie’nin aktardığı bilgilere göre, Müjde Ar’ın damarlarının yüzde 95’inin tıkalı olduğu ve bu durumun acil bir müdahaleyi gerektirdiği ortaya çıktı. İki saat süren bir operasyon geçiren Müjde Ar, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, yaşadığı sorunun sigara veya alkol tüketimiyle değil, diyabete bağlı olarak geliştiğini belirtti. Müjde Ar, eşi Ercan ile birlikte yapılan rutin bir sağlık kontrolü sırasında halsizlik şikayetiyle doktora başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonucunda durumunun ciddiyetinin anlaşıldığını ifade etti.

Müjde Ar’ın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve onun iyileşme sürecini yakından takip etmek isteyen hayranları, tecrübeli sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor. Sevenleri, Müjde Ar’ın yaşadığı bu zor dönemi atlatıp tekrar sağlığına kavuşması için dualarını eksik etmiyor.