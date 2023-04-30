14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında ilçeleri de gezen AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül, Kadışehri’nde köy muhtarlarla bir araya gelerek; talep ve isteklerini dinledi.

Muhtarlara destek ve duaları için teşekkür eden AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül, İlk günkü aşkla, kutlu yürüyüşe devam ediyoruz dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Abdulkadir Akgül, Muhtarların mahalle ve köylerinin iyi günde de kötü günde de yanında olduklarını ifade eti.

Akgül yaptığı açıklamada; “Gösterdikleri tüm fedakarlıklar için muhtarlara şükran borcumuz var. AK Parti muhtarlarımızı hep önde gördü ve görmeyi de sürdürecek. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında millete hizmet yoluna çıkarken, dönemin gazetelerinde ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleri atılmıştı hatırlarsanız. Hakim anlayışlarca o dönem muhtarlara biçilen değer buydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın muhtarlara verdiği kıymet de ortada. 2015 yılında Külliye’de başlayan Muhtarlar Toplantısı aracılığıyla binlerce muhtarımızla doğrudan temas kurdu ve taleplerini bizzat muhtarlardan dinledi Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü Ak Parti için muhtarlarımız demokrasimizin temel taşı, yerel yönetimin tabandan başlangıç kurumu, halkın sesidir. Muhtarların özlük haklarına ilişkin emsal kabul etmez iyileştirmeler hükümetlerimiz döneminde yapıldı. Özlük hakları alanında kapsamlı destekler sağlandı. Muhtar evi projesi illerimizde hayata geçmeye başladı. Ankara’da Muhtarlar Evi hizmete açıldı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etmek amacıyla büyükşehir belediyelerinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hükümetlerimizce kuruldu. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın taleplerini takip etmek amacıyla sorumlu kılındı. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık veya başka sebeplerle görev başında bulunamadıkları zamanlarda ödenekleri kesilmiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce koordine edilen Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ni muhtarlarımızın istifadesine açıldı” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir