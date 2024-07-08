Vali Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Taşpınar Köyü Muhtarı Hatice Ekinci, Yozgat merkez ilçesine bağlı Güdülelmahacılı Köyü Muhtarı İsmail Uçar, Recepli Köyü Muhtarı İsmail Akdoğan ve Yerköy ilçesine bağlı Yukarıelmahacılı Köyü Muhtarı Hüseyin Koç'u makamında ağırladı.

Vali Özkan, muhtarların ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, köylerdeki alt ve üst yapı çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Muhtarlar ise köylerinin ihtiyaçları ve beklentileri hakkında Vali Özkan'a bilgi verdi.