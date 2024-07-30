Aydıncık’a bağlı Kırımoluk Köyü Muhtarı Dilek Efe, Merkeze bağlı Musabeyliboğazı Köyü Muhtarı Adem Çiçek, Merkeze bağlı Kababel Köyü Muhtarı Özgür Bektaş, Boğazlıyan’a bağlı Bahariye Köyü Muhtarı Oğuz Akdoğan, Çekerek’e bağlı Sarıköy Muhtarı Halil Yüce, Akdağmadeni’ne bağlı Sıtma-Dereyurt Köyü Muhtarı Zeki Şiret Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, köylerin durumları hakkında bilgi aldı.

Özkan yaptığı açıklamada, “Büyük bir özveriyle çalışarak hemşehrilerimizin derdiyle dertlenen, her türlü zorlukta daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımız, kent yönetiminin sahadaki en önemli paydaşları, bizlerin de en yakın çalışma arkadaşıdır. Bu bağlamda bizler de vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımızla daima birlikte yürüyeceğiz” dedi.